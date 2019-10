Dass in Melk punkto Radfahrfreundlichkeit noch Nachholbedarf besteht, betont die Radlobby mit ihrer regelmäßigen Mängelliste. Mit Michael Meschik vom Institut für Verkehrswesen, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur an der Universität für Bodenkultur in Wien, hat sich die Interessensvertretung nun eine Expertenmeinung geholt. Drei Punkte sind Meschik bei seiner Rundfahrt durch die Bezirkshauptstadt besonders aufgefallen. Sein generelles Fazit: „Melk ist kein Radfahr-Eldorado. Es gäbe noch einiges zu tun.“

Rollfährenstraße. Dass es von der Hubbrücke in Richtung Stadt keinen direkten Weg über die B1 für Radfahrer und Fußgänger gibt, kann Meschik nicht nachvollziehen. „70 Meter Umweg für alle nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer“, schüttelt er den Kopf. Da sowohl Radfahrer, Fußgänger als auch Pkw und Reisebusse verkehren, rät er dazu, die Rollfährenstraße, die ohnehin gerade baulich verändert wird, zur Tempo-30-Zone zu küren. Außerdem stellt er die Au als Gratis-Parkplatz der Stadt infrage: „Das macht für mich umwelttechnisch keinen Sinn.“

Verkehrsknotenpunkt Schule. Ein Dorn im Auge des Experten ist der nicht benutzungspflichtige Geh- und Radweg entlang der Abt-Karl-Straße. „Er endet an jeder Querstraße und man müsste jeweils vom Rad absteigen und es über die Straße schieben“, merkt er an. Besonders ärgerlich: Bei der Arbeiterkammer fehlt sogar ein Stück. „Die Schulwege zum und vom Schulzentrum sollte sich die Stadt unbedingt ansehen“, schlägt Meschik vor.

Lindestraße. Schon oft diskutiert zwischen Radlobby und Stadtgemeinde ist die Einbahnöffnung für Radfahrer in der Lindestraße. Für Meschik steht dem eigentlich nichts im Wege: „Die Lindestraße ist zwar nicht allzu breit, die Sicht aber gut.“

Reaktion. Dankbar über den Besuch und die Vorschläge des Experten zeigt sich VP-Stadtchef Patrick Strobl: „Wir werden uns auf jeden Fall ansehen, was davon machbar ist.“