#HLUWgoesChina - das klingt erst nach einem innovativen Projekt. Doch die HLUW Yspertal hat sich einen Aprilscherz erlaubt. In einem Facebook-Posting verkünden die Verantwortlichen, dass die Website der Schule nun auf chinesisch übersetzt wird.

So könnten tagesaktuelle Updates über den Lernfortschritt der Schüler an das chinesische Bildungssystem übermittelt werden. Die Psychotherapeutin Gabriele Kalmar aus Pöggstall meinte zuletzt im NÖN-Interview, das Lachen immer gut in Krisensituationen sei - die HLUW trägt ihren Teil dazu bei.