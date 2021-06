Die Schließung des Melker Fährhauses samt Campingplatz am Donauspitz sorgt weiterhin für gehörig Gesprächsstoff in der Bezirkshauptstadt. Die Bevölkerung stört dabei weniger die Schließung, sondern die Zahlung der Stadtgemeinde von rund 100.000 Euro für ein privates Unternehmen für die Verlegung des Campingplatzes – ohne entsprechende Vereinbarungen für den Fortbestand des Campingplatzes.

Wie berichtet fällte der Gemeinderat den Beschluss, die Kosten für die Neuanlage des Campingplatzes der Familie Jensch-Scherzer in der Höhe von 200.000 Euro mit rund 100.000 Euro zu unterstützen. ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl erklärte die Unterstützungszahlung damals damit, dass die Verlegung des Campingplatzes auch im Interesse der Gemeinde liege und damit die Infrastrukturmaßnahmen für das künftige Schifffahrtszentrum am Hafenspitz optimiert werden können.

SPÖ erstaunt über Blauäugkeit

Die Vereinbarung mit der Betreiberfamilie wanderte im Frühjahr 2020 in den Gemeinderat – und wurde dort auch beschlossen. Einer, der aufgrund der Zahlung aber bereits damals skeptisch war, ist SPÖ-Gemeinderat John Haas. Er enthielt sich damals seiner Stimme. „In der SPÖ sind wir erstaunt über die Blauäugigkeit der Stadtgemeinde bei der Gestaltung und den Umgang mit Steuergeld. Auch, wenn wir an die ohnedies angespannte Budgetsituation in der Stadt denken“, meint Haas. Er verstehe nicht, warum mit dem Betreiber nicht zumindest eine Vereinbarung über den weiteren Bestand des Campingplatzes beschlossen wurde.

„Letztendlich hat die Stadtgemeinde mit Steuergeldern dem Unternehmen dazu verholfen, für sein Objekt einen besseren Verkaufspreis zu erzielen“, glaubt Haas und in Richtung ÖVP meint er: „Für das Prestigeprojekt wurden große Opfer gebracht, jetzt ist das ganze nach hinten losgegangen.“ Kritik, dass mit den Campingplatz-Betreibern nach der Unterstützung mit Steuergeld kein Betreibervertrag vereinbart wurde, gab es vergangene Woche bereits auch von FPÖ-Gemeinderat Rudolf Kuntner.

Nachgefragt bei ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann betont dieser, dass er „grundsätzlich nicht über Medien mit den Parteien kommuniziere“, und er weder von SPÖ noch FPÖ bisher kontaktiert wurde. „Es wäre der Sache dienlicher, wenn die Parteien direkt die zuständigen Personen oder Gremien befassen würden. Bisher hatte ich auch noch keine einzige Anfrage von Bürgern dazu“, meint Kaufmann.

Gemeinde wird kein Campingplatz-Betreiber

Er verweist auch auf zwei Beschlüsse im Gemeinderat, in denen der Vertrag beschlossen wurde. Insgesamt habe die Stadt laut Kaufmann 55.000 Euro investiert. „Wir haben eine vertragliche Sicherstellung, dass auf dem Grund, auf dem der neue Campingplatz errichtet wurde, ausschließlich ein solcher betrieben werden muss“, betont Kaufmann, dass die neue Widmung ausschließlich als Campingplatz im Flächenwidmungsplan festgelegt ist. Damit gibt es aber auch keine anderen vertraglichen Zusicherungen. Ob die Gemeinde künftig den Campingplatz betreiben werden, beantwortet Kaufmann deutlich: „Es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, einen Campingplatz zu betreiben. Wir hätten dazu auch nicht die Ressourcen“, bekräftigt Kaufmann.