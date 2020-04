Fahranfänger übersah Bus: Mutter und Sohn im Spital .

Ein 17-Jähriger übersah bei einer Kreuzung einen herankommenden Firmenbus in Schollach. Dieser konnte nicht mehr bremsen und krachten in den Pkw. Der L17-Lenker und seine Mutter, welche am Beifahrersitz saß, wurden verletzt.