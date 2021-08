Risse, Frostaufbrüche und die Ablösung der bestehenden Asphaltschicht haben den NÖ Straßendienst veranlasst, Sanierungsarbeiten in zwei Teilabschnitten der B3 in Marbach an der Donau einzuleiten.

Mit einem Investitionsvolumen von 500.000 Euro soll das Gebiet zwischen dem Dammbalken des Hochwasserschutzes und dem östlichen Ortsgebiet von Marbach (Ortsteil Krummnußbaum) sowie der Bereich der Kreuzung zum Hotel Wachauerhof saniert werden.

Die auszubessernde Strecke umfasst rund 800 Meter, unter halbseitiger Sperre der Fahrbahn sollen die Instandhaltungsarbeiten innerhalb von fünf Monaten fertiggestellt werden.

Im ersten Teil werden beschädigte Betonfelder verstärkt und überbaut, im zweiten Abschnitt wird außerdem das angrenzende Kleinsteinpflaster erneuert. Auch ein zusätzlicher Parkplatz soll für die Gemeinde errichtet werden.

Die Bauarbeiten werden von der Straßenmeisterei Persenbeug in Zusammenarbeit mit privaten Baufirmen durchgeführt.

Die für die Bauarbeiten anfallenden Kosten werden gänzlich vom Land Niederösterreich übernommen.