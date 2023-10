Dollfuß-Museum in Texingtal: Nächste Woche wird Konzept präsentiert

Nächste Woche liegen die Karten auf dem Tisch: Am Freitag, 20. Oktober, wird das Konzept zur Neugestaltung des Dr.-Engelbert-Dollfuß-Museums in Texingtal präsentiert. Zur Erinnerung: Im September gelangten Teile des Konzeptes an die Öffentlichkeit - sehr zum Ärger des Vereins „Merkwürdig - Zeithistorisches Zentrum Melk“, der mit der Aufarbeitung der umstrittenen Ausstellung beauftragt worden ist. Im geleakten Teil war von einer „konstruktiven Auflösung“ die Rede.

Ohne der Präsentation damals vorgreifen zu wollen, informierte Vereinsobmann Alexander Hauer auf NÖN-Anfrage, dass es sich um einen mehrjährigen Prozess handeln soll, währenddessen auch im Museum gearbeitet werden wird. „Wir setzen hier – wie bereits im gesamten Prozess der Neukonzeptionierung – auf Vermittlungsarbeit“, betonte er im September im NÖN-Interview.

Was das Konzept genau für das Museum vorsieht, wird sich also nächste Woche zeigen. Das Kuratorenteam, bestehend aus Remigio Gazzari, Christian Rabl und Johanna Zechner, Projektleiter Alexander Hauer und Texingtals ÖVP-Bürgermeister Günther Pfeiffer präsentieren das Konzept. Die Umsetzung soll Anfang 2024 starten.

Kritik am Dollfuß-Museum gab's immer wieder, so richtig laut wurde sie aber erst im Rahmen der Ernennung des damaligen Texingtaler Bürgermeisters Gerhard Karner zum Innenminister im Dezember 2021. Die Ausstellung im Geburtshaus Dollfuß' zeigt einen detaillierten Lebenslauf des Kanzlers, allerdings fehlt die kritische Auseinandersetzung. Für die Neukonzeptionierung startete der Verein einen interaktiven Prozess – samt wissenschaftlichem Beirat, Expertinnen und Experten des Museums Arbeitswelt Steyr und Workshops für Freiwillige aus der Bevölkerung sowie einer Schulklasse.