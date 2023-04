Hochgenuss im Bezirk Melk: Diese 15 Gastronomen wurden ausgezeichnet

Der im deutschsprachigen Raum auflagenstärkste Gourmetführer Falstaff sendet alljährlich seine Testerinnen und Tester aus, um die besten Restaurants im zu küren. Die kulinarische Power im Bezirk ist berüchtigt – kein Wunder, dass es daher gleich 15 Betriebe ins NÖ-Ranking geschafft haben (siehe Infobox unten). Das Hotel-Restaurant Smaragd der Familie Schachner in Maria Taferl krönt sich im Bezirksvergleich mit 90 Punkten zum einzigen Betrieb in der Region mit drei Falstaff-Gabeln. Bitterer Nachgeschmack: Das Gasthaus Stumpfer in Schönbühel-Aggsbach ergatterte 81 Punkte und eine Gabel – in den Genuss der dortigen Küchenkünste können die Gäste allerdings nicht mehr kommen: Harald Stumpfer schloss in der Vorwoche seinen Betrieb.

Alle ausgezeichneten Betriebe im ÜBerblick

Hotel-Restaurant Smaragd, Familie Schachner, Maria Taferl, 90 Punkte (3 Gabeln).

Gasthof Hinterleithner, Weins/Hofamt Priel, 88 Punkte (2 Gabeln).

Restaurant „Der gute Fang“, Ybbs, 86 Punkte (2 Gabeln).

Gasthaus „Zur Post“, Melk, 86 Punkte (2 Gabeln).

Wirtshausbrennerei Krenn, Yspertal, 85 Punkte (2 Gabeln).

Landgasthof Bärenwirt, Petzenkirchen, 85 Punkte (2 Gabeln).

Wirtshaus Beringer, Mank, 84 Punkte (1 Gabel).

Gasthof zur Roten Säge, St. Oswald, 83 Punkte (1 Gabel)

Landgasthof Erber, Zelking-Matzleinsdorf, 83 Punkte (1 Gabel).

Panoramarestaurant im Hotel Schachner, Maria Taferl, 83 Punkte (1 Gabel).

Zum schwarzen Bären, Emmersdorf, 82 Punkte (1 Gabel).

Wachauer Stube, Melk, 82 Punkte (1 Gabel).

Rathauskeller, Melk, 81 Punkte (1 Gabel).

Gasthaus Stumpfer, Schönbühel-Aggsbach, 81 Punkte (1 Gabel).

Babenbergerhof, Ybbs, 80 Punkte (1 Gabel).

