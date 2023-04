Marbacher Cafés in den Top-10

Mit einem ausgiebigen Frühstück in den Tag starten: Brunchen liegt im Trend. Und das macht sich auch in den Speisekarten des Bezirks bemerkbar. Die Falstaff-Community wählte nun die beliebtesten Brunchlokale Österreichs. In die Top-10 des NÖ-Rankings schafften es gleich zwei Lokale in Marbach an der Donau: Barbara Brauns Café-Konditorei sowie Peter Lechners Café Lechner. Die Falstaff-Votings werden über einen zweistufigen Prozess abgewickelt, den ersten Platz in Niederösterreich sicherte sich das Café Arkadia in Traiskirchen.

