Betriebsbesuch bei Melker Firma Gradwohl in herausfordernden Zeiten

Anfang März erreichte die Melker Firma Gradwohl und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gute Nachricht: der Betrieb ist gerettet, der Sanierungsplan der Firma beim Landesgericht St. Pölten angenommen.

Der drittgrößte Arbeitgeber in der Stadt meldete Anfang Dezember Insolvenz an. Verbindlichkeiten von rund sechs Millionen Euro standen Aktiva von fast zwei Millionen Euro gegenüber. Laut KSV1870 war es die sechstgrößte Insolvenz im Jahr 2022. Aktuell bestehen Forderungen in der Höhe von etwa 15,7 Millionen Euro, wovon rund 7,8 Millionen Euro bedingt gemeldet wurden. Diese Summe wäre nur schlagend geworden, wenn es zu einer Zerschlagung des Unternehmens gekommen wäre. Die bisherige Produktpalette im Bereich Kunststofftechnik und Druck wird weiterhin in vollem Umfang angeboten. Geschlossen wurden allerdings die Sparten Metallbau und Automotive.

Um sich die Entwicklungen in der Firma vor Ort anzusehen, besuchte zuletzt eine Delegtion um Schuldnervertreter David Leisch, Masseverwalter Markus Mayer, Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Peter Reiter, ÖGB-Regionalvorsitzenden Helmut Nowak und SPÖ-Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan den Betrieb. Bei einem Rundgang gab die Geschäftsführung Einblicke in das aktuelle Firmengeschehen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.