Faschingsfest im Pflegezentrum Yspertal.

Unter dem Motto „Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf“ tummelten sich am Faschingsdienstag im Pflegezentrum Yspertal Cowboys, Indianer und Scheriffs durch das Haus. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatten sich verkleidet und sorgten somit bei den Bewohnerinnen für viel Aufmerksamkeit, Spaß und Freude. Aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner sind so mancher Gaudi nicht abgeneigt und hatten Spaß an dem Motto. Sie überraschten mit ihren selbst gebastelten Indianer-Accessoires, wie Stirnbändern und Amuletten.

Am Vormittag wurden verschiedenste Spielestationen mit Gewinnchancen angeboten und Nachmittag wurde bei Kaffee und Krapfen zur Livemusik getanzt.