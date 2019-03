Der Fasching gab am Wochenende den Ton an – besonders bei den Kindern.

Vom Marienkäfer bis zum Cowboy in der Region Mank .

Ob als Prinzessin oder Einhorn, als Pirat oder Cowboy – in der Region sorgten zahlreiche Faschingsveranstaltungen für beste Laune bei den jüngsten Verkleideten.

In Mank luden Gemeinde und Wirtshaus Beringer in den Stadtsaal. Und der Kindermaskenball sorgte für ein volles Haus. Die zehn besten Kostüme wurden mit kleinen Preisen prämiert. Neben Tanzmusik, Luftballontieren und Zaubershow organisierte der Elternverein wieder einen Luftballonregen.

Faschingskrapfen, kreative Kostüme und ein buntes Programm gab es für die Besucher des Kindermaskenballs in Kilb – veranstaltet vom Verein „Mit Freunden gemeinsam“. Spiele für die kleinen und großen Narren sorgten für lustiges Treiben im K 4.

In Kirnberg versammelten sich Eltern und Kinder im Gasthaus Griessler zum Kindermaskenball, um einen heiteren Nachmittag zu genießen.