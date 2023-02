Bezirk Melk: Die närrische Zeit neigt sich Höhepunkt zu

Heuer ist es endlich wieder soweit, es kann richtig Fasching gefeiert werden. Traditionelle Umzüge wie jener in Melk feiern ein Revival. Ab 14 Uhr haben die Narren das Sagen und ziehen vom Löwenpark in die Innenstadt. Somit wird am Faschingsdienstag die Bezirkshauptstadt zur Partyzone. Bislang haben sich elf Gruppen, mit insgesamt rund 200 Teilnehmern, für den Umzug angemeldet. Zudem gibt es bereits mündliche Zusagen von einigen zusätzlichen Gruppen. Speziell Firmen, Vereine und Institutionen, aber auch Einzelpersonen, zeigen unter lustigen Mottos, wie man das Ende der Faschingszeit am besten zelebrieren kann. Zum Abschluss des Umzuges steigt, ganz nach dem Motto des Melker Faschings „La La, Bla Bla“, eine ausgelassene Feier am Hauptplatz sowie in den Melker Gastronomiebetrieben. Im Wachauerhof gastiert zudem ab 18 Uhr die Band „Sharona“, die als Höhepunkt des Reigens für gute Stimmung sorgen wird. Wer als Gruppe am Melker Umzug teilnehmen möchte, kann noch einige freie Plätze erhaschen.

Auch in Pöchlarn fiebert man bereits dem Faschingsdienstag entgegen. „Ich freue mich riesig, dass nach der langen Pause jetzt endlich wieder Fasching gefeiert werden darf. Natürlich bin auch ich mit meinem Team bereits am Tüfteln, mit welchem Kostüm wir begeistern können, um diese Tradition weiterleben zu lassen“, zeigt sich Jasmin Fuchs, Organisatorin und zuständige Stadträtin, motiviert.

Der Spaß kommt bei Jung und Junggebliebenen nicht zu kurz. Foto: NOEN

Der Pöchlarner Kirchenplatz wird zur Partymeile

Fuchs bittet alle Gruppen, sich anzumelden, um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten. Treffpunkt ist in Pöchlarn beim Feuerwehrhaus. Um 14 Uhr geht es dann los Richtung Innenstadt. Ähnlich wie in Melk wird auch das Pöchlarner Zentrum zum Partymekka für die feiernden Narren. Der Kirchenplatz soll sich mit Polonaise, Partymusik, Krapfen und allerlei kulinarischen Köstlichkeiten − in fester wie flüssiger Form − zu einer Partymeile entwickeln. Hier wird auch die Maskenprämierung um 16.30 Uhr stattfinden.

In Texingtal wurde am Faschingsdienstag als Sammelplatz der Bauhof auserkoren. Von dort ziehen die Gruppen dann Richtung Hauptplatz. Bei den vielen „Standln“ der örtlichen Vereine kann dann anschließend ausgiebig gefeiert werden. „Eine genaue Anzahl der Gruppen gibt es leider noch nicht, aber es wird auf jeden Fall groß gefeiert“, ist Organisator Walter Eigenthaler sicher.

