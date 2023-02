Faschingsnarren ließen es im Südlichen Waldviertel krachen

Jeweils die Dorf- bzw. Markterneuerungsvereine traten als Veranstalter auf. In beiden Orten war man zu Fuß und vor allem mit den verschiedensten Gefährten durch den Ort unterwegs. Da sah man viel Kreativität der Bewohner zum Ausklang des Faschings. Der Abschluss in Würnsdorf war dann am Dorfplatz, wo die besten Gruppen prämiert wurden.

