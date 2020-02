Beim Faschingsumzug in Neumarkt lockte das Zahnarztteam von Dr. Herzog mit einem „Happy Aua“, die Senioren zeigten Herz und Lebensfreude, die Schulkinder warben für die Aufführung der „Zauberkröte“ und auch Gemeinde und Vereine hatten sich einiges einfallen lassen.

Bei Kaiserwetter zogen die Gruppen mit geschmückten Wägen durch den Ort bis zur Bühne am Marktplatz, wo bis in die Nacht gefeiert wurde. Der nächste Umzug findet 2024 zum Jubiläum „800 Jahre Neumarkt“ statt – bis dahin vielleicht schon am „neuen Marktplatz“.