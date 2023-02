Kinderfasching in der Ybbser Stadthalle

Volles Haus herrschte am Samstag beim Fasching der Kinderfreunde in der Stadthalle. Eltern ebenso wie Kinder verwandelten den Saal mit ihren kreativen Verkleidungen in eine farbenfrohe Partyzone. Kinderfreunde-Vorsitzender Dominic Schlatter holte bei den Mitmach-Spielen Hexen und Zauberer, Super-Girls und Prinzen vereint auf die Tanzfläche, wo sich die zahlreichen jungen Gäste sehr wohl fühlten. Mit viel Musik, Konfetti und guter Laune verging der Nachmittag wie im Flug.

