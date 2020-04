Auf vieles musste man seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie verzichten. Für McDonald's-Fans in der Region hat das Warten bald ein Ende: Ab Donnerstag, 30. April, können Fast-Food-Liebhaber bei den McDrives in Loosdorf, Bergland und Amstetten (sowohl beim CCA als auch in Greinsfurth) wieder mit Burger, Nuggets und Pommes ihren Hunger stillen.

Von 10 bis 22 Uhr brutzelt es in den Filialen, per Online-Lieferdienst oder Selbstabholung gibt es das vorläufig auf Klassiker reduzierte Produktangebot.

Zuletzt machten Bilder von langen Autoschlangen vor bereits geöffneten McDrives im Netz die Runde. „Um die gestiegene Nachfrage bestmöglich zu bewältigen, sind wir bemüht, unsere Bestellungen schnellstmöglich entgegenzunehmen und abzuarbeiten. An vielen Standorten nutzen wir unsere Parkplätze als Wartezone für die Gäste, um den Verkehr zu entlasten“, informiert Walter Lenhardt vonseiten McDonald's.

Mit Bargeldschütten und verlängerte Bankomatkassen soll zudem eine mögliche Ansteckung vermieden werden. Für die Mitarbeiter gilt Maskenpflicht.