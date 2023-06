Große 20 Jahr Feier in Yspertal

Die „Leader-Region Südliches Waldviertel Nibelungengau“ ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Förderung und Entwicklung der ländlichen Regionen mit derzeit 34 Mitgliedsgemeinden. Das 20-jährige Bestehen war Anlass zu einem großen Fest, welches in der HLUW-Yspertal abgehalten wurde.

Die Gemeinden präsentierten sich auf eigens bestückten Schautafeln und zahlreiche Aussteller boten Sehenswertes oder Produkte aus der Region. Bereits am Vormittag waren rund 400 Schülerinnen und Schüler aus den Mitgliedsgemeinden angereist, um an einem Regionsquiz teilzunehmen. Für die jüngeren Besucher wurde ein Kinderprogramm mit Klettern, Bouldern, einer Bastelwerkstatt und einer Hüpfburg geboten. Am Nachmittag stand einer der Höhepunkte auf dem Programm. Zukunftsforscher Tristan Horx referierte vor einem interessierten Publikum über die Bedürfnisse und Anschauungen der Generationen X, Y und Z. Horx bestätigte auch den Trend, dass Menschen wieder vermehrt ihren Lebensmittelpunkt in den ländlichen Regionen suchen. Der eigentliche Festakt, an dem rund 250 Besucher teilnahmen, fand um 16 Uhr in der Aula der HLUW statt. Zahlreiche Ehrengäste sowie viele Bürgermeister und Gemeindevertreter der Mitgliedsgemeinden nahmen teil. Der Obmann der LEADER-Region Dieter Holzer und Geschäftsführer Thomas Heindl berichteten über einige erfolgreich umgesetzte Projekte. Dazu gehören etwa der Lebensweg, das Holzhackermuseum, die „Waldviertler Kammerbühne“ oder die in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Südliches Waldviertel ins Leben gerufene „Lernende Region“.

Insgesamt wurden bereits über 500 Projekte mit einem Investitionsvolumen von über 20 Millionen Euro unterstützt.

Die Familie Rameder mit Karin, Aurelia, Roman und Lorena mit Silvia Walter. Foto: Otto Krausam

Dieter Holzer, Thomas Heindl und Zukunftsforscher Tristan Horx vor der HLUW-Yspertal. Foto: Otto Krausam

Karl und Waltraud Schachenhofer gönnten sich eine Stärkung am Buffet. Foto: Otto Krausam

Sopie Schindler und Romama Kastenhofer waren als Ausstellerinnen beim Regionsfest vertreten. Foto: Otto Krausam

