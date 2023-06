Musikschule in Yspertal feiert Jubiläum

Zum 35-jährigen Bestandsjubiläum veranstaltete der Gemeindeverband der Musikschule Yspertal ein großes, gemeinschaftliches Fest des gesamten Verbandes. Der 1988 gegründete Musikschulverband umfasst neun Gemeinden mit elf Standorten im Südlichen Waldviertel.

Eigentlich als Open-Air-Veranstaltung geplant, mussten die Veranstalter ob des schlechten Wetters in die Turnhalle der HLUW-Yspertal ausweichen. Nichtsdestotrotz wurde es ein rauschendes Fest an dem rund 320 Musikschülerinnen und Musikschüler teilnahmen. Schulleiterin Maria Zauner und ihr Lehrerteam boten den zahlreich erschienenen Zuschauern einen imposanten Streifzug durch die vielfältige Ausbildung der Kinder.

Verschiedenste Tanz- und Instrumentalformationen in großen Besetzungen sorgten für einen abwechslungsreichen, musikalischen Abend auf höchstem Niveau. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt des gemeindeübergreifenden Jugendblasorchesters mit 75 Musikschülern, gemeinsam mit 21 jungen Blockflötenspielern des Verbandes. Rekordanzahl von Schülern im laufenden Schuljahr

Die Kids führten mit Begeisterung die mit viel Fleiß eingeübten Stücke vor und konnten sich über tosenden Applaus freuen. Die Musikschule selbst erfreut sich größter Beliebtheit – in diesem Jahr sogar mit einer Rekordanzahl von 574 Schülerinnen und Schülern.

Das 2009 eröffnete „Haus der Musik“ in Yspertal dient als zentraler musikalischer Bewegungsraum und bietet auch Einzelunterricht in Tanz-, Theorie-, Ensemble- und Orchesterbesetzung für den gesamten Verband an. Auch ÖVP-Bürgermeisterin Veronika Schroll unterstrich die Wichtigkeit der musikalischen Ausbildung und lobte vor allem die gute Zusammenarbeit unter den teilnehmenden Gemeinden.