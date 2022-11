Biomasseheizwerk in Kirnberg: Projekt ganz abgeschlossen

Rund 2,6 Millionen Euro flossen in das Biomasseheizwerk in Kirnberg, das diesen Sommer in Betrieb genommen werden konnte. Seither dauerte es circa eineinhalb Jahre vom Spatenstich bis zum vollständigen Abschluss des ersten Bauabschnittes. „Wir sind froh, diesen Meilenstein endlich abgeschlossen zu haben“, sagt Bürgermeister Leopold Lienbacher (ÖVP).

Damit wird ab sofort halb Kirnberg (rund 50 Gebäude) mit Fernwärme versorgt. Der Großteil der Haushalte und Gebäude, die auf Fernwärme umgestellt worden sind, wurden bisher mit Gas oder Öl beheizt. „Wir tragen damit einen großen Teil zu unserem ökologischen Fußabdruck bei“, freut sich Lienbacher. Ihm sei das Anliegen „Raus aus Öl und Gas“ besonders in Bezug auf die Versorgungssicherheit wichtig: „Ich weiß, dass wir es an Weihnachten warm haben werden.“

Zukunftsvision für weitere Abschnitte

Sowie die Gemeinde bereits bei der Planung des Kindergartenzubaus eine mögliche Aufstockung bedacht hat, kann das Heizwerk ebenso vergrößert werden. Aktuell befinden sich zwei Heizkessel, einer mit 350 Kilowatt, der andere mit 500 Kilowatt Leistung im Heizwerk. „Wir sind für die Zukunft gerüstet. Nächstes Jahr beginnen wir mit dem zweiten Abschnitt, daran tüfteln wir gerade“, erzählt der Bürgermeister gegenüber der NÖN.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.