Bräuche und Traditionen: So wird im Bezirk Melk Weihnachten gefeiert

Glaubte man, dass man 2022 endlich wieder ein Weihnachtsfest ohne Befürchtungen feiern könne, lassen Krieg und Energiekrise so manche Stirn sich wieder in Sorgenfalten legen. Trotz ungewisser Zeiten stehen im Bezirk Tradition und Gemeinsamkeit an erster Stelle.

Weihnachten wird als das Fest der Familie gefeiert, diese Ansicht teilt auch Nationalratsabgeordneter Alois Schroll (SPÖ) aus Ybbs. Obwohl er um die Feiertage herum beruflich eingespannt ist, nimmt er sich Zeit für seine Liebsten: „Ich hab die Tradition, dass ich mich immer am 24. am Nachmittag mit meinen Freunden treffe. Den Abend verbringe ich dann mit meiner Familie“, sagt er. Dass er das Fest das erste Mal als Opa feiern darf, gibt diesem Weihnachten noch einen ganz besonderen Tenor. Schroll möchte dieses Jahr aber auch an jene denken, die es nicht so einfach haben: „Ich habe selbst Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, ich wünsche mir, dass sie alle friedlich mit ihren Familien feiern können.“

Model Kerstin Lechner geht es zur Weihnachtszeit ruhig an − genau geplant sind die Feiertage aber trotzdem: „Am 23. gehen wir abends ins Kino und der Baum wird geschmückt. Am 24. wird dann gekocht und am Abend gemeinsam gefeiert“, weiß sie. Auch die darauffolgenden Tage wird sie mit ihrer Familie verbringen.

Ähnlich macht es auch Nationalratsabgeordneter Georg Strasser (ÖVP): Er feiert ebenso im Kreise der Familie, einen Brauchtum behält er sich jährlich bei: „Bei uns zuhause wird jedes Jahr am 24. und am 31. Dezember ausgeräuchert. Der Brauch soll die Gesundheit der Menschen und Tiere im Haus für das kommende Jahr schützen und stärken“, schildert er.

Auch über die Feiertage im Dienste der Menschen

In Gesundheitseinrichtungen und Einsatzorganisationen wird auch über Weihnachten großartiges geleistet. Beim Roten Kreuz etwa läuft der Rettungsdienst normal weiter, dennoch versucht man einen Unterschied zu regulären Tagen zu machen: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zum Essen eingeladen und es wird auch eine Bescherung geben“, erklärt der Melker Bezirksstellenleiter Dominik Gruber. Auch bei der Abdeckung der Dienste würde es hier kaum Probleme geben.

Im Hospiz Melk achtet man schon die ganze Adventzeit über auf weihnachtliche Stimmung. Etwa stellte man im Atrium eine beleuchtete Krippe im stationären Hospiz auf. Und auch an den Feiertagen soll für Besinnlichkeit gesorgt werden: „Am Heiligen Abend wird mit einer Messe begonnen, im Wohnbereich spielt traditionell die Familie Machhörndl auf, Weihnachtsgeschichten und -Evangelium machen es stimmig“, erklärt Geschäftsführer Johannes Preissl.

Die Einrichtung des Vereins Mensch und Arbeit in Melk feiert gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern schon am 23. Dezember ein Fest samt Weihnachtsbaum. Über die Feiertage sind hier ebenfalls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus: „Für uns ist das Arbeiten zu Weihnachten ganz normal, ich arbeite auch“, erzählt Mitarbeiterin Alexandra Helm.

Im Landesklinikum Melk kehrt Besinnlichkeit durch die musikalische Gestaltung der Familien Mandelgruber und Schweiger über die Feiertage ein. In der Kapelle des Klinikums gibt es eine besinnliche Feier. „Den Abschluss bildet die Herbergssuche ‚Marand Josef‘ mit Laternen und einem Punsch im Hof des Rathauskellers“, weiß Sprecher Alexander Plank. Ein Hauch Weihnachten darf damit auch im Landesklinikum nicht fehlen.

