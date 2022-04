Nach Corona-Pause: Florianis im Bezirk Melk sind startklar

Werbung

Keine Feste und Bewerbe – bei den Feuerwehren des Bezirks herrschte die letzten Jahre Corona-bedingt Funkstille. Im Jahr 2022 stehen nun wieder einige Bewerbe und Feste an.

Der Leiter des Verwaltungsdienstes im Bezirksfeuerwehrkommando Engelbert Gundacker der FF Inning weiß, dass heuer ein „mega Bewerbsjahr in allen Ebenen ist“. In den letzten Jahren konnten etwa der Bundesbewerb und internationale Bewerbe nicht stattfinden. Anders als in den übrigen Bundesländern gibt es in Niederösterreich keinen Staffellauf mehr: „Dies hat Auswirkungen auf den Landesfeuerwehrleistungsbewerb im Juli in Tulln“, sagt er. Anders stellt sich hier der, im August stattfindende, Bundesfeuerwehrleistungsbewerb dar, dort wird der Staffellauf angewendet. In Slowenien wird auch die Feuerwehrolympiade auf internationalem Niveau stattfinden. Auch diese ist für den Bezirk Melk von Interesse: „In der Entscheidung, wer Niederösterreich in Slowenien vertreten wird, sind die FF Bischofsstetten und die FF Inning unter den ersten drei“, freut sich Gundacker.

Feuerwehrfeste wieder fix im Veranstaltungskalender

Neben den Bewerben stehen die Florianis mitten in den Vorbereitungen für die Feuerwehrfeste. Ende Mai findet etwa eines der größten Feste des Bezirkes in Gottsdorf statt. Auf dieses bereitet sich die Feuerwehr bereits seit einiger Zeit vor, sagt Kommandant Lukas Schöller. Lange war das Abhalten des Festes aber unklar, mit den Lockerungen Anfang März macht die Feuerwehr aber kurzen Prozess: „Wir wussten, jetzt müssen wir agieren“, erinnert sich Schöller. Finanziell sei die FF außerdem gut aufgestellt: „Wir haben gut gewirtschaftet“, schildert er.

Seit Herbst übt die FF Kilb wieder fleißig, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Foto: Fotos: privat

Der Zusammenhalt der Mannschaft habe hier besonders geholfen. Und auch der Nachwuchs sei motiviert: „Das funktioniert bei uns einwandfrei“, erzählt Schöller stolz. Die Jugend der FF Hürm sei ebenso mit Begeisterung dabei: „Bei uns wird Jugendarbeit großgeschrieben und auch die Kinderfeuerwehr wird sehr positiv angenommen“, sagt Kommandant Michael Obruca, deren Fest unter dem Namen „gemütliches Wochenende“ Ende Mai stattfinden wird.

Die FF Kilb veranstaltet Ende August ebenfalls ein „Festl“. „Derzeit ist dafür noch alles auf Schiene“, erklärt Kommandant Jürgen Pitzl. Ein Loch im Budget befindet sich bei den Florianis aus Kilb nicht. Ein Grillfest zu Pfingsten veranstaltet heuer die FF Kemmelbach, sagt Kommandant Johannes Scheuch. Aus finanzieller Sicht sagt er: „Durch Förderungen und Spenden sind wir gut über die Runden gekommen.“

