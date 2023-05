Kultur auf neue Art erleben

Von 12. Mai bis 15. August präsentiert die Kulturvernetzung NÖ GmbH das WALD/4 Festival! 47 Kunst- und Kulturprojekte setzen sich an 45 Orten und mit 110 Veranstaltungen auf kreative Art und Weise mit den „Randerscheinungen“ des Waldviertels auseinander und laden zur Begegnung ein.

Die Ideen hinter den einzelnen Projekten haben ihren Ursprung in der Region und erreichen in ihrer Vielfältigkeit ein Publikum aller Generationen und Interessensgebiete.

Im Bezirk Melk etwa wird in der Stiftskirche Melk und der Basilika Maria Taferl das „Chorprojekt Südliches Waldviertel“ unter dem Titel „Lebensfluss“ die Reise der Seele, am Rande des Lebens, auf dem Weg in eine neue Dimension darbieten.

In Klein-Pöchlarn wird am Rande des Donauradwegs ein Solarprojekt mit dem Titel „Solare Einschreibungen“ zu bestaunen sein. Dabei brennen Lupen durch die Sonnenbestrahlung bestimmte Muster in den hölzernen Bildträger darunter.

