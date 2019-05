Es begann alles mit der Ouvertüre aus Mozarts Le nozze di Figaro, an einem Abend, der den Zuschauern des bestens besuchten Kilber K4 wohl lange in Erinnerung bleiben wird. Von einfühlsam romantisch bis zu euphorisch mitreißend spannten das Orchester „musica spontana“, der Chor und die hochkarätigen Solisten den Bogen der Musiktheater-Gala, in der man 250 Jahre Musiktheater Revue passieren ließ. Mit Offenbachs Can Can, Puccinis Quando m‘en vo, All I ask of you aus dem „Phantom der Oper“ bis zum finalen „Tanz der Vampire“ seien nur einige Stücke erwähnt, die instrumental, als Duett, solistisch oder mit Chor am Ende für Standing Ovations sorgten.

Kurz vor Weihnachten hatten die Proben gestartet, rund 70 Mitwirkende zeichnen für die sechste Saison des „musiktheaterfrühling“ verantwortlich, hinter dem allen voran die künstlerische Leiterin und gebürtige Kilberin Kathi Strommer und der musikalische Leiter Bernhard Thain aus Pöchlarn stehen. „Das Tolle ist, dass Laien mit Profis zusammenarbeiten – ob auf der Bühne oder hinter den Kulissen, beim Bühnenbild oder bei der Technik“, zeigte sich Kilbs Bürgermeister Manfred Roitner (VP) bei der Premiere begeistert. Bernhard Thain selbst reichte ein Wort, um den vergangenen Freitagabend zu beschreiben: „Großartig!“

Drei Vorstellungen am Eröffnungswochenende

Zwei Mal die Musiktheater-Gala und die „Weibs-Bilder“ um Angelika Kirchschlager, Ulrike Beimpold, Maria Happel und Arabella Cortesi standen am Eröffnungswochenende am Programm. Kommenden Samstag steigt die „Udo Jürgens-Show“, ehe mit der „Muttertags-Matinee“ das große Finale wartet.

Bis es so weit ist, rückt das jüngste Publikum in den Mittelpunkt. Am Mittwoch wird „Die Zirkuspremiere“, ein Musikvermittlungsprogramm für Kinder von zwei bis acht Jahren, zum Besten gegeben. Donnerstag und Freitag stehen ganz im Zeichen der Kinderoper Hänsel und Gretel, die in Kooperation mit den Musikschulen Alpenvorland und Donauklang aufgeführt wird.