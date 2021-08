Der Countdown für die vierte Auflage des Rock im Tals läuft: Am Samstag, 11. September, steigt das Festival in Yspertal. „Wir wären jetzt schon startklar – von uns aus könnt‘s losgehen“, lacht Mitorganisator Gerald Schwaiger-Götsch. Denn die Vorbereitungsarbeiten für das Festival seien zum Großteil bereits abgeschlossen.

„Der Vorverkauf läuft und die Rahmenbedingungen stehen soweit“, sagt Schwaiger-Götsch. Die Organisation des Festivals startete wohlgemerkt bereits im Spätsommer/Frühherbst des Vorjahres, schließlich hätte im Yspertal eigentlich bereits Ende April gerockt werden sollen.

„Wir sind mit der Bezirkshauptmannschaft laufend in Kontakt. Natürlich gilt es die nächsten Wochen und Tage abzuwarten, aber wir sind guter Dinge“, zeigt sich der Mitorganisator optimistisch. Zudem werde man alle Corona-Auflagen erfüllen: Es gibt ein Präventionskonzept sowie zahlreiche Desinfektionsmittelspender, der Zutritt wird nur nach 3G-Regel gewährt, die Festivalbesucher müssen sich per QR-Code bei der Ankunft registrieren.

„Vergangenes Jahr fand das Rock im Tal ja outdoor statt, dieses Jahr sind wir indoor. Maske muss keine getragen werden, es wird ein Stehplatzkonzert mit Wohnzimmer-Feeling“, erläutert Schwaiger-Götsch, warum er sich auf das Ambiente in der HLUW Yspertal freut. Dort werden bis zu 400 Besucher die vier Musik-Acts genießen: „Normalerweise zählen wir schon bis zu 600 Leute im Publikum. Aber der exklusivere Rahmen hat auch seine Vorteile, man ist näher dran an den Künstlern, es wird persönlicher“, verweist er darauf, dass es noch Karten gibt. Tickets gibt es zum Preis von 32 Euro in allen Raiffeisenbanken und auf oeticket.

Zum Konzerttag selbst: Bevor Lemo als Headliner mit seinen Hits wie „Himmel über Wien“ oder „So wie du bist“ auf die Bühne kommt, sorgen drei weitere Künstler für Stimmung. Der Grazer Singer und Songwriter Christian Albrecht, die Stereo Bullets aus Amstetten und die Salzburger Indieband Please Madame. „Wir freuen uns schon wahnsinnig auf das Festival“, betont Schwaiger-Götsch. „Am Konzerttag ist unser Team voll im Einsatz, rund 30 Leute sorgen am 11. September für ein cooles Festival-Erlebnis.“

NÖN-Gewinnspiel wird aufgestockt! Da das NÖN-Gewinnspiel rund um 2x2 Tickets für das Rock im Tal so gut angenommen wurde, stocken wir auf: In Kooperation mit den Veranstaltern verlosen wird nochmals 2x2 Tickets! Die Teilnahme ist dabei ganz einfach: Eine E-Mail an redaktion.melk@noen.at mit dem Kennwort „Rock im Tal“ genügt.