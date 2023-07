Drei verletzte Florianis bei Großbrand in Texingtaler Halle

In nur einer Nacht wurde die Halle der Firma Steinkogler, einem Holzverarbeitungsbetrieb in Texingtal, dem Erdboden gleich gemacht. Ein Großbrand vergangene Woche zerstörte das Gebäude vollends.

„Ich stand direkt daneben“, lässt Chef Engelbert Steinkogler das verheerende Feuer Revue passieren. Glücklicherweise seien keine Service- und Montagefahrzeuge betroffen gewesen. Und dank des beherzten Einsatzes der örtlichen Betriebe, Lieferanten und der Familie Klauser könne das Unternehmen „nahezu reibungslos weiterarbeiten“. Maschinen, Geräte und Werkstätten wurden der Firma Steinkogler kurzfristig zur Verfügung gestellt, eine Halle der Familie Klauser wurde zum Ersatzquartier umfunktioniert. „Mit all dieser Hilfe können wir unsere Arbeit fast ungestört fortführen und blicken der Zukunft positiv entgegen“, heißt es seitens der Firma. Am Büro- und Schauraumstandort am Kirchenweg sei man „wie gewohnt“ für die Kundinnen und Kunden da.

Die Firma Steinkogler bedankt sich bei den Feuerwehren, dem Roten Kreuz sowie der Familie und der Tischlerei Lindner, dem Gasthaus Haselsteiner und der Tankstelle Eigenthalter für ihren Einsatz und die Verpflegung.

Foto: Doku NÖ

Rund 250 Florianis aus elf verschiedenen Wehren (Bezirk Melk und Bezirk Scheibbs) kämpften gegen die Flammen. Vom Gebäude ist nichts mehr übrig.

Neben dem Kampf gegen den Brand galt es vor allem, die Nebengebäude zu schützen. Keine leichte Aufgabe — ausgerechnet der nächstgelegene Hydrant war defekt. Drei der Einsatzkräfte trugen bei dem Großeinsatz Verletzungen davon, zwei Personen erlitten eine Kohlenmonoxidvergiftung, ein Floriani verbrannte sich die Hand. „Mittlerweile sind sie alle wieder zu Hause“, berichtet Waxenegger.

Wie es zu dem Feuer kam, ist aktuell noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Das Landeskriminalamt ist dabei ebenso im Einsatz, bestätigt ein Sprecher der Landespolizeidirektion NÖ auf Anfrage.