Dramatische Szenen spielen sich aktuell in Pöggstall ab. Ein Einfamilienhaus steht in Vollbrand, derzeit kämpfen 85 Florianis aus sieben Feuerwehren gegen die Flammen. 16 Fahrzeuge sind im Einsatz. "Erst fing der Dachstuhl Feuer, danach breitete sich der Brand aus", informiert Erich Haslinger von der Bezirksalarmzentrale (BAZ) Melk. Verletzt wurde niemand, ein Mann und ein Kind konnten sich noch selbstständig nach draußen retten. Laut Feuerwehr soll sich im Haus Schwarzpulver befinden, was den Einsatz erschwert.

Gemeinde informiert: Kann zu Wassermangel kommen

Information vonseiten der Gemeinde an alle Pöggstaller: "Aufgrund des Einsatzes kann es in den höheren Regionen der Gemeinde dazu kommen, dass kein Wasser aus der Leitung kommt." Dieser Umstand kann bis in die Abendstunden andauern. Bei "schaumigen" Wasser aus der Leitung gibt die Gemeinde zudem Entwarnung: "Keine Sorge, das ist nur Luft".