Blick in die FF-Geschichte Pöggstalls

Vertreter von fast allen der 14 Feuerwehren des Abschnittes Pöggstall waren gekommen, um den Ausführungen von Ehrenbrandrat Erwin Barth zuzuhören, was es für „News“ bei der Feuerwehrgeschichte gibt.

Auf Landes-, Bezirks- und Abschnittsebene gab es schon jede Menge Vorarbeiten. Hier wurde den Teilnehmenden vor Augen geführt, was alles im Netz zu finden ist. Barth erklärte: „Die Mitglieder in den Feuerwehren zu motivieren, ist die Aufgabe in der Zukunft. Interessierte sind jederzeit willkommen.“

Seit 2022 leitet Karl Fasching (FF Seiterndorf) das Fachgebiet Geschichte, nun werden auf Feuerwehrebene Interessierte gesucht.

