Die Gemeinde Maria Taferl hat seit Kurzem eine Weltmeisterin. Zuletzt fand in Nürnberg der Iron Man der Feuerwehren statt. Mitglieder von Betriebs-, Orts- und städtischen Feuerwehren aus der ganzen Welt nahmen daran teil. Es siegte Bettina Herzog aus Untererla in der Klasse bis 40 Jahren und ist nun Feuerwehr-Weltmeisterin im Triathlon.

Die gebürtige Petzenkirchnerin trat bereits mit 15 Jahren der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr bei. Als eine der ersten Frauen im Feuerwehrdienst in Österreich engagierte sie sich sehr in diesem eigentlich von Männern dominierten Dienst. Nach ihrer Lehre zur Bürokauffrau und anschließender Matura baute sie bei der Firma Haubenberger in Petzenkirchen den Bereich Export auf. Als sie im Jahr 2013 zum ersten Mal zum Spaß an einem „Gaudi Iron Man“ in Wallsee teilnahm, wurde ihr klar, dass dies ihr Sport wird.

Drei Jahre danach nahm sie an einem normalen Iron Man in Frankfurt teil. Als Managerin war sie viel in fremden Ländern unterwegs. Sobald sie aber Zeit hatte, war Schwimmen, Radeln und Laufen ihr Ausgleich zum beruflichen Stress. „Ganz nebenbei“ kam auch noch der Hausbau in Untererla (Maria Taferl) dazu.

Für den im Vorjahr geplanten FF-Iron Man trainierte sie wöchentlich 20 Stunden. Während des Lockdowns im Jahr 2020 und auch in diesem Jahr hatte sie wenig Möglichkeiten für das Schwimmtraining, weshalb sie Laufen und Radfahren stärker trainierte. Beim Bewerb in Nürnberg hatte sie sich jedenfalls so gut vorbereitet, dass sie die 3.800 Meter Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den Marathon über 42 Kilometer für sich entscheiden konnte. Auf die Frage, was sie bei diesem Bewerb am meisten beeindruckte, meinte sie: „Die Organisation bei diesem dreitägigen Bewerb war toll, wo auch die deutschen Leistungsbewerbe der Feuerwehren auf Landes- und Bundesebene ausgetragen wurden, weil rund 6.500 Helfer aus verschiedenen Organisationen ihren Dienst leisteten.“

Zur Frage, ob sie im nächsten Jahr wieder teilnehmen wird, meinte Bettina Herzog, die mittlerweile zu einem Start-up Unternehmen südlich von Wien wechselte: „Es ist schon eine Überlegung wert, denn ich möchte den Titel verteidigen, fix ist es aber noch nicht.“