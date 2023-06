Jubiläum der FF Seiterndorf: Seit 120 Jahren sind sie zur Stelle

An zwei Tagen wurde der Gründung der Feuerwehr Seiterndorf gedacht. Zuerst im Rahmen des Abschnittsfeuerwehrtages am Festplatz am Spielerkreuz. Die Festredner der verschiedenen Organisationen und Körperschaften überbrachten zu diesem Festtag die besten Wünsche. Der Kommandant der jubilierenden Feuerwehr blätterte in der Geschichte, die auch in einem Flyer nachzulesen ist. Sein Bericht spannte sich wie ein Bogen von einer einfachen Löschspritze und einem kleinen Gerätehaus 1903 zu einem modernen Feuerwehrhaus mit Fuhrpark 2023. „Das ist der gesamten Mannschaft und den freiwilligen Helfern und Förderern der vergangenen zwölf Jahrzehnte zu verdanken“, betonte Aniwanter.

Beim 120-Jahr-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Seiterndorf: Kommandant Johann Aniwanter, Weitens Bürgermeisterin Ramona Fletzberger, Verwalter Kurt Hasreiter und Kommandant-Stellvertreter Manuel Traxler (v. l.). Foto: Friedrich Reiner

Das Einsatzgebiet im Bereich der Marktgemeinde Weiten erstreckt sich über 860 ha und von 280 bis 500 m Seehöhe. Und der Kommandant weiter: „Um die ständig neuen Herausforderungen des Feuerwehralltags zu bewältigen, wird kontinuierlich in Ausbildung und Gerätschaften Zeit und Geld investiert.“ Der Mannschaftsstand der Feuerwehr Seiterndorf beträgt derzeit mehr als 60 Mitglieder, für die Einsatztätigkeit stehen drei Einsatzfahrzeuge in Verwendung.

Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten „120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Seiterndorf“ war der Abschnittsfeuerwehrtag mit den Leistungsbewerben (siehe Artikel links). Im Rahmen der Siegerverkündung wurden auch langjährige sowie verdiente Feuerwehrmitglieder geehrt. Seit 60 Jahren sind Kurt Wurzer (Würnsdorf), Karl Zeilinger (Neukirchen) und Franz Liebner (Braunegg) schon Mitglied einer Feuerwehr.

Seit 60 Jahren Mitglied einer Feuerwehr: Kurt Wurzer (Würnsdorf), Karl Zeilinger (Neukirchen) und Franz Liebner (Braunegg) Foto: Friedrich Reiner

Ehrungen

25 Jahre

Norbert Aigner, Franz Auer, Christoph Elser (Artstetten), Siegfried Blauensteiner, Reinhold Lieber (Heiligenblut), Harald Fellnhofer (Nussendorf), Wolfgang Dallinger, Werner Weidenauer (Pöbring), Markus Bayer, Franz Wurzer (Pöggstall), Franz Auferbauer, Thomas Auferbauer, Wolfgang Jöchl, Stefan Stadler (Raxendorf)

40 Jahre

Ignaz Gaiswinkler, Reinhard Kloihofer (Artstetten), Johann Fertl, Johann Schrabauer (Heiligenblut), Josef Kernstock, Johannes Lich-tenwallner, Karl Rupp (Laimbach), Ewald Lackner (Münichreith), Franz Teuschl (Nussendorf), Franz Wögerer (Pöbring), Gerhard Palatka (Pöggstall)

50 Jahre

Franz Stemmer (Pöggstall)

60 Jahre

Josef Gressl, Franz Liebner (Braunegg), Karl Kerschbaumer, Karl Zeilinger (Neukirchen), Kurt Wurzer (Würnsdorf)

Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes

Klasse 3:

Günther Dallinger (Heiligenblut), Gerhard Renner (Neukirchen), Philipp Kummer (Pöbring), Stefan Stadler (Raxendorf), Kurt Hasreiter, Johannes Wenk, Erich Temper (Seiterndorf), Friedrich Prammer (Würnsdorf)

Klasse 2:

Kurt Huber (Pöbring)

Verdienstmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes

Klasse 3:

Patrick Strobl (Heiligenblut), Karl Neuninger (Laimbach), Reinhold Auer, Friedrich Seitner, Günther Starkl (Münichreith), Christian Wurzer (Würnsdorf)

Verdienstzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes

Ernst Schweiger (Pöbring)