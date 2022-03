Brandeinsatz am Hiesberg

In einem Garten auf einem Privatgrundstück am Fuße des Hiesbergs kam ein Gartenhaus aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dies bereits in Vollbrand. Unverzüglich wurden Löschleitungen aufgebaut und die Wasserversorgung vom angrenzenden Melkfluss errichtet. Da das Gartenhaus direkt am Waldrand vom Hiesberg stand, galt es zuerst die zu brennen beginnenden Bäume zu löschen und ein weiteres Überspringen des Feuers auf das Waldgebiet zu verhindern. Es kam zu keinem Personenschaden.

