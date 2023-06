Pkw auf A1 bei Pöchlarn in Vollbrand

Ein Lenker aus Linz Land bemerkte während der Fahrt Brandgeruch und fuhr in eine Pannenbucht. Nachdem das Fahrzeug bereits zu brennen begann, konnte der Lenker in Letzter Minute den Anhänger abkoppeln und zurückschieben bevor auch schon das Fahrzeug in Vollbrand stand.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ablöschen. Nach polizeilicher Freigabe wurde das Wrack geborgen und sicher abgestellt. Gemeinsam mit der ASFINAG wurde noch der Pannenstreifen gereinigt, ehe der Einsatz beendet werden konnte. Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt.