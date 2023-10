Seit 150 Jahren Florianis Weiten

Ganz im Zeichen der freiwilligen Feuerwehr steht die Gemeinde Weiten am Samstag, dem 7. Oktober. In der Zeit von zehn bis 15 Uhr findet eine große Fahrzeug- und Geräteschau mit den Feuerwehren, Rettung, Polizei, Bundesheer und Cobra beim Feuerwehrhaus statt.

Kommandant Johann Jindra erklärt: „ Liebe Freunde der Feuerwehr Weiten, wir sind stolz, 150 Jahre freiwillige Einsatzbereitschaft und Hingabe zu feiern.“ Bei der Fahrzeugschau der Feuerwehren können hochmoderne Einsatzfahrzeuge bewundert werden und man erfährt mehr über ihre lebensrettenden Funktionen.

Die Polizei gibt Einblick in ihre Arbeit zur Sicherheit der Bevölkerung. Der Rettungsdienst wird zeigen, wie Leben gerettet und Menschen in Not geholfen werden kann. Die Melker Pioniere werden ihre beeindruckenden Fähigkeiten und die Ausrüstung präsentieren und letztendlich können die Besucher atemberaubende Einsatzvorführungen erleben und erfahren, wie man auf kritische Situationen regieren kann.

Für Verpflegung und Aktivitäten für die ganze Familie ist gesorgt, auf die Kinder wartet eine Hüpfburg. Jindra dazu: „Kommt vorbei und feiert mit uns 150 Jahre Engagement, Opferbereitschaft und Gemeinschaft.“ Herausgegeben und an diesem Tag vorgestellt wird eine Festschrift. Die NÖN konnte vorab schon einen Blick in das reich bebilderte und informative Werk werfen. Hier wird die 150-jährige Geschichte lebendig, wobei der Fokus klar auf die jetzige Zeit gelegt wurde.