FF-Zubau in Pöchlarn: Dieses Jahr wird geplant

Die Frauen sorgen für Veränderung: Das Pöchlarner FF-Haus verfügt zwar über Damenkabinen, allerdings sind es mittlerweile zu wenige. Der Platz wird knapp am Stützpunkt der Pöchlarner Florianis. Deshalb wird aktuell laut über einen Zubau nachgedacht. Und die Pläne werden konkreter, wie Franz Albrecht, Pöchlarns Feuerwehrkommandant berichtet: Dieses Jahr sollen die Planungen für das Projekt über die Bühne gehen. „Wenn alles genehmigt wird, könnten wir nächstes Jahr starten“, sagt er. Was sich genau realisieren lassen werde, steht aktuell noch nicht fest. Eine Vergrößerung in Richtung Parkplätze sei jedenfalls eine Möglichkeit, meint Albrecht. „Grundideen gibt's“, betont er, „mehr folgt.“ -ds-