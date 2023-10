Weiten feiert seine Florianis

Es war in den ersten Sommertagen des Jahres 1873, wie dies die Gründungsstatuten nachweisen. Hier heißt es unter anderem: „Der Zweck der Feuerwehr besteht darin, daß alle dem Verein beigetretenen Mitglieder beim Ausbruche einer Feuersbrunst im Markte selbst o/ in dessen Entfernung einer Stunde . . ., dem feindlichen Element, zu dessen Bekämpfung sie sich ergeben haben, entgegen zu treten, und dasselbe endlich mit vereinten Kräften zu erdrücken.“

Dass dies heute – so wie damals – geschieht, ist in der Festschrift zum 150-Jahr-Jubiläum ausführlich dokumentiert. Kommandant Johann Jindra konnte zu diesem Festakt eine große Anzahl von Gästen aus Politik, dem Feuerwehrwesen und anderen Institutionen, Körperschaften sowie Gästen begrüßen. Darunter auch eine Abordnung aus der Partnergemeinde Weiten im Saarland.

Nach der Segnung einiger Kleidungstücke sowie eines Fahnenbandes (von den Mitgliedern selbst bezahlt) und einem Gedenken an die Verstorbenen durch Feuerwehrkurat Rupert Kremser wurde eine Grußbotschaft vom Bürgermeister aus Mettlach, Daniel Kiefer, verlesen. Seitens der Bezirksverwaltungsbehörde sprach Christopher Fallmann Dankesworte.

Weitens Bürgermeisterin Ramona Fletzberger ging auf den ehrenamtlichen, selbstlosen Einsatz in diesen 15 Jahrzehnten ein. Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner lobte vor allem die „Jugendarbeit“ bei der FF Weiten und Landtagsabgeordnete Silke Dammerer: „Ihr schützt Hab‘ und Gut und das Leben der Mitmenschen und seid ein Sicherheitsbaustein und ein Musterbeispiel, für andere da zu sein.“

Der 1. Landtagspräsident Karl Wilfing betonte in seiner Festansprache: „Weiten ist in vielen Bereichen vorne an der Spitze dabei.“ Er bricht aber auch eine Lanze dafür, „dass jeder Ort seine Feuerwehr erhalten kann und soll“. Im Rahmen dieser Festveranstaltung wurden einige Personen geehrt. Die musikalische Umrahmung besorgte ein Quartett der 1. Waldviertler Trachtenkapelle Weitental.