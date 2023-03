Weitens Feuerwehr feiert ihren „150er“

Ganz im Zeichen des 150-jährigen Gründungsfestes steht das Jahr 2023 bei der Freiwilligen Feuerwehr Weiten. Höhepunkt des Jubiläums sind die Feierlichkeiten am Samstag, 7. Oktober. Hier wird schon emsig an einem entsprechenden Rahmenprogramm mit allem, was zu einem „150er“ dazugehört, gebastelt.

Zuletzt wurde die Jahresmitgliederversammlung im Weitener Feuerwehrhaus abgehalten. Kommandant Johann Jindra konnte dazu die zahlreichen Mitglieder des Aktivstandes, der Reservisten und vor allem der Feuerwehrjugend begrüßen. Derzeit gibt es bei den Florianis in Weiten 57 Mitglieder, davon 35 Aktive, 13 Reservisten und neun der Feuerwehrjugend beziehungsweise Kinderfeuerwehr. Vier Kinder kommen dabei von der Feuerwehr Pöbring – hier gibt es eine Kooperation.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung waren verschiedene Tätigkeitsberichte zu hören, wobei mit interessanten Zahlen aufgewartet werden konnte. Nebst den Wartungstätigkeiten und anderen stehen für das Vorjahr 71 Einsätze, 279 Tätigkeiten und 20 Übungen zu Buche. Dafür wurden 5.197 Stunden aufgewendet.

Alexander Schauer neuer Verwaltungsdienstleiter

Angelobt wurden die zahlreichen Neuaufnahmen bei der Jugend, weiters gab es noch Beförderungen und Ernennungen. Eine Änderung gibt es seit Jahresbeginn in der Verwaltung, die zum Kommando zählt: Alexander Schauer folgt hier Katharina Tippl nach und wird neuer Leiter des Verwaltungsdienstes.

Der geschäftsführende Gemeinderat aus Weiten, Maximilian Strobl, überbrachte die Dankesworte und Wünsche seitens der Gemeinde, ging aber auch auf die Differenzen bei der Stationierung eines neuen Einsatzfahrzeuges (erst in einigen Jahren) ein und erklärte an dieser Stelle genau: „Es sind hier noch ernsthafte Gespräche notwendig.“

