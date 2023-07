Silber und Bronze für Feuerwehren aus dem Manker Abschnitt

Die Bewerbsgruppen aus dem Bezirk Melk konnten bei den 71. Landeswettkämpfen der Feuerwehren in Leobersdorf großartige Erfolge erzielen. In der Kategorie „Bronze ohne Alterspunkte“ musste sich der Zweite Bischofstetten und der Dritte Inning I nur dem Sieger der FF Trattenbach geschlagen geben. Die FF Hürm belegte den zwölften Platz. Daneben belegte Brunnwiesen II den achten Platz im Bereich „Silber mit Alterspunkten“. Beim Fire Cup landete Inning I auf dem 18. Platz.

Erfreut über die Erfolge zeigt sich Abschnittskommandant Manfred Babinger. „Gleich vier Gruppen unter den Siegergruppen im Land aus dem Abschnitt Mank zu haben, macht mich natürlich sehr stolz. Konsequentes Üben, Disziplin und Kameradschaft führen zu solchen Erfolgen“, gratuliert Babinger den Gruppen. Für die erfolgreichen Gruppen wartet im kommenden Jahr die Bundesmeisterschaft in Feldkirch (Vorarlberg). Die Bewerbsgruppe Inning konnte sich zu der alle vier Jahre stattfindenden Meisterschaft bereits zum fünften Mal hintereinander qualifizieren. Das Erfolgsgeheimnis? „Es hängt alles von neun Leuten ab, du bist so stark wie der Schwächste“, erklärt Dominik Haydn aus Inning. Trainiert wird einmal in der Woche zwei Stunden. „Die Handgriffe hat jeder intus, es sind Kleinigkeiten, wo an manchen Schrauben gedreht werden muss“, gibt Haydn Einblicke. In Bischofstetten, erzählt Michael Lechner, wird sogar zweimal pro Woche trainiert – einmal mit einer Trainerin Kraft, einmal zum Üben.

Und was hilft das harte Training für den Ernstfall? Abgesehen von der Kameradschaft untereinander, erinnert Haydn daran, dass es die gleichen Handgriffe sind, die man im Brandfall ebenso ausführt.