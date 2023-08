Morgen heißt es in Melk wieder: In die Zillen, fertig, los!

Für die Feuerwehrmänner und -frauen im Bezirk Melk heißt es derzeit trainieren, trainieren, trainieren. Denn am Samstag, 12. August, kämpft man bei den Wasserdienstbewerben in Melk um den Sieg.

Im Vorjahr erreichte die FF Pöchlarn den Mannschaftssieg. In der Donau in Melk möchten nun die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bezirk und den Nachbarbezirken einen erneuten Sieg der Pöchlarner Florianis verhindern. Um auf das Stockerl zu gelangen, braucht es viel Kraft und Geschick, denn der Wettbewerb ist überaus fordernd.

Die rund sieben Meter langen Zillen müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch einen Hindernisparcours manövrieren. Dabei müssen sie Gegenstände aufnehmen und natürlich möglichst schnell durchfahren. Angetreten wird entweder in Zweier-Teams oder aber auch im Alleingang. Bei diesem actiongeladenen Event mitfiebern können Interessierte diesen Samstag in der Pionierstraße in Melk. Der Startschuss fällt um 7.45 Uhr. Nach der Eröffnung beginnt direkt anschließend der 43. Bezirkswasserdienstleistungsbewerb. Um circa 18 Uhr sollen dann die Siegerinnen und Sieger feierlich verkündet werden. Sie können sich über Pokale und Urkunden freuen. Dem Publikum wird eine spannende Show geliefert. Aber auch für das leibliche Wohl ist während sowie nach dem Bewerb gesorgt.