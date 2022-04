Jenseits der Mauer mit dem Kilber Filmemacher Thomas Zeller

Werbung

„Es ist irgendwie komplett surreal“, sagt Co-Regisseur Thomas Zeller über die Mauer, die die USA von Mexiko trennt. „Es sind ein paar Kilometer Mauer, dann kommt lange nichts, dann fängt die Mauer wieder an!“

Die Idee zum Film bekam das Kilber Regieteam durch den Dreh des ersten Teils ihrer USA-Trilogie: „The american dream“. Dort tourten sie mit dem Zug durch Amerika und interviewten unter anderem einen Einwanderer aus Mexiko, der von seiner Reise in die USA berichtete.

Ich glaube, dass es die Unwissenheit war, die die Angst unterdrückt hat.“ thomas zeller

Ganz ungefährlich sei der Dreh allerdings nicht gewesen. Ein Ranger erzählte, wie er oft mit Drogenbanden zu kämpfen habe, das Gebiet sei voll mit Kreuzen, die markieren, wo Menschen ums Leben gekommen sind. „Ich glaube, es war die Unwissenheit, die die Angst unterdrückt hat. Im Laufe des Drehs wurde uns aber die Gefahr immer mehr bewusst“, erzählt er und erwähnt, dass das Team bewusst nicht nachts gedreht habe, da es zu gefährlich gewesen sei.

Beleuchtet wurden bei der Reportage beide Seiten der umstrittenen Diskussion über die amerikanische Grenzmauer. Der Film zeigt einen Firmeninhaber, der oft mit Plünderungen und Drogenhandel auf seinem Grund zu kämpfen hatte. Die andere Seite wird von einer Anwältin erzählt, die Freundinnen, Freunde und Familie in den USA hat und nicht ausreisen darf, weil sie sonst nicht mehr zurückkommen dürfe. Ihre Familie sehe sie nur sehr selten durch den engmaschigen Zaun. „Richtige Treffen sind das nicht“, sagt Zeller. „Wir wollen, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auch ein eigenes Bild machen. Als Filmemacher kann man das aus einer neutralen Perspektive betrachten“, informiert er.

Auch die Veranstalter des „Arizona International Film Festival“ sind von der Reportage angetan: Das Kilber Filmteam schaffte es, mit ihrem FIlm in das Line-Up des Festivals aufgenommen zu werden. Am Freitag, 29. April, findet die erste Vorführung in Mank statt.

