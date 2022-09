Ybbs als Drehort für Fernsehserie

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

„Dank der großartigen Unterstützung von Frau Bürgermeisterin Ulrike Schachner, die eine Delegation bereits im Juli empfangen hatte und viele bürokratische Wege ebnete, sowie der Mithilfe vieler Ybbser und Ybbserinnen, konnten wir dieses Projekt hier umsetzen. Die Thailänder waren begeistert von den Menschen in Ybbs, die ihnen so freundlich entgegenkamen und auch kleinere Rollen übernahmen“, so Forte.

Auch Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ) zeigte sich höchst erfreut und hofft zukünftig auf mehr thailändische Touristen, die die Drehorte ihrer Stars besuchen wollen. „Eine großartige Chance für unsere Stadt Ybbs, in Thailand bekannt zu werden“, freut sich Schachner.

Die Szenen wurden unter Mitwirkung diverser Betriebe wie dem Burgcafe, der Tabak-Trafik Stadler, Fam. Hofbauer, Tankstelle Essmeister, Lidl, Dani’s Milchbar sowie der ÖBB, der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei Ybbs und Statistinnen und Statisten, die sich über Facebook gemeldet haben, gefilmt. Die Serie „Eklipse des Herzens“ wurde zu 80 Prozent in Thailand und zu 20 Prozent in Österreich, neben Ybbs noch in Au oder St. Wolfgang, gedreht.

