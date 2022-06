Schmelzer-Wettbewerb in Melk: Hauptpreis ex aequo vergeben

Werbung

Der im Dreijahresabstand abgehaltene Wettbewerb wurde diesmal pandemiehalber mit zweijähriger Verspätung nachgeholt.

Der 1993 von Helmut Pilss und Bernhard Trebuch begründete Preis sollte die heimische, aber auch die internationale Barockmusik-Szene stärken. Die Förderung junger Talente ist auch Michael Schade, künstlerischer Leiter der Internationalen Barocktage Melk, ein deklariertes Anliegen.

Den Juryvorsitz hatte diesmal Michi Gaigg übernommen, weiters waren Rainer Trost, Michael Schade, Dorothea Schönwiese, Claire Genewein und Anne Marie Dragots vertreten. Insgesamt 53 Bewerbungen waren zu verzeichnen, 14 Teilnehmende kamen in die Vorrunde, fünf davon ins Finale. Der mit 5.000 Euro dotierte Johann Heinrich Schmelzer Preis beinhaltet auch eine Konzertverpflichtung bei den Barocktagen in einem der Folgejahre. Der in einer Publikumsabstimmung ermittelte Förderpreis in Höhe von 1.000 Euro ging ebenfalls an Johanna Rosa Falkinger.

Die junge Sopranistin ist Absolventin des Musikgymnasiums Linz und studierte Konzertfach Gesang und Gesangspädagogik bei Christa Ratzenböck an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz, mit Schwerpunkt Klavier und Chorleitung und einem Auslandssemester an der Sibelius Academy Helsinki. Seit 2019 studiert Falkinger bei Roberta Invernizzi an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien sowie bei Tanya Aspelmeier an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. 2021 erreichte sie den zweiten Preis beim "Concours Corneille" in Rouen (Frankreich) sowie den WDR Preis mit dem Ensemble "freymut" beim internationalen H.I.F. Biber Wettbewerb St. Florian. 2022 wurde sie beim Aria Borealis Gesangswettbewerb in Bodø (Norwegen) zur Gewinnerin gekürt.

Sophia Aretz, 1996 in Mönchengladbach geboren, erhielt mehrere Stipendien der Deutschen Stiftung Musikleben und ein Stipendium der Lyra-Stiftung. Sie war Trägerin des Deutschlandstipendiums 2016/17 und 2017/18. Im Sommer 2017 war sie auf Konzertreise mit der Jungen Norddeutschen Philharmonie, die u.a. in der Elbphilharmonie debütierte. Die fünffache Bundessiegerin bei "Jugend musiziert" erhielt mit einem Flötenensemble den zweiten Preis beim Flötenfestival bei Adams in den Niederlanden und einen ersten Preis beim Ensemblewettbewerb des Flötenfestivals in Freiburg. Seit 2019 ist sie Stipendiatin von Yehudi Menuhin Live Music Now.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.