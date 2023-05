Besondere Projekte vor der Firmung

Teil der Firmvorbereitung im Pfarrverband Melk-St. Koloman sind vielfältige Workshops, aus denen die Firmkandidatinnen und -kandidaten auswählen und damit selbstverantwortlich Schwerpunkte in der Zeit der Vorbereitung setzen können. Das Thema, dass diese gesamte Zeit begleitet, ist das Verbunden-Sein – untereinander, in Verbindung mit der Umwelt, aber auch mit Gott. In diesem Sinn hat sich eine Gruppe in einem Projekt aktiv gegen Lebensmittelverschwendung eingesetzt. Produkte, die nicht mehr für den Verkauf geeignet und damit für den Müll bestimmt waren, wurden gerettet und zu unterschiedlichsten Einmach-Gerichten verkocht. Diese konnten im Melker Löwenpark gegen eine freiwillige Spende gekauft werden.

Die Spenden wurden im Rahmen des Abschlusstreffens der Firmvorbereitung an Alexandra Schmatzer-Zehetner von der Young Caritas übergeben und kommen der Caritas Soforthilfe für Menschen in Not in NÖ zugute. Eine weitere Gruppe hat sich handwerklich betätigt und einen Beitrag für ihre unmittelbare Umwelt geleistet. Gemeinsam wurden große Insektenhotels gebaut, eines davon wurde im Garten der Volksschule Zelking, ein anderes im Stadtpark Melk aufgestellt. Das gesamte Jahr steht im Pfarrverband Melk-St. Koloman unter dem Motto „Segens.REICH“.

Feier der Firmung im Pfarrverband Melk-St. Koloman: Am Freitag, 26. Mai, 18 Uhr, in der Kirche Matzleinsdorf sowie am Samstag, 27. Mai, 18 Uhr, in der Pfarrkirche Melk.

Foto: Pfarrverband Melk-St. Koloman

