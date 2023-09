60 Jahre Thir: Tradition trifft auf Innovation

Der Hürmer Traditionsbetrieb Thir feierte am Wochenende seinen 60. Geburtstag. Begonnen hat alles im Jahr 1963 als Karl Thir senior mit dem Milchtransport begann. Heute, sechs Jahrzehnte später, hat sich nicht nur der Familienbetrieb weiterentwickelt, sondern auch die Angebotspalette. Neben den Transporten zählen dazu auch der Erd- und Gartenbau.

Über die Jahre habe sich zwar einiges verändert, gleichgeblieben ist dabei aber die Partnerschaft zwischen der Familie, den Chefs und den mittlerweile rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diesem Umstand zollte im Rahmen der Jubiläumsfeier auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ihren Respekt: „Diese Familie ist für uns alle ein ganz großes Vorbild. Familienunternehmen wie Thir sind der Treibstoff unseres Wirtschaftsmotors.“ Mikl-Leitner erinnerte aber auch daran, dass nicht nur Tradition, sondern auch Innovation wichtig sei. So habe Markus Thir viele Innovationsprojekte vorangetrieben, welche das Land Niederösterreich mit „Digi4wirtschaft“ unterstützt haben.

Für Firmenchef Gerhard Thir gibt es in den vergangenen sechs Jahrzehnten viele Meilensteine, die in einer eigenen Firmenchronik – zusammengestellt von Franz Gleiß – nachzuschlagen sind. Neben der Gründung 1963, der Kauf des Schotterwerks in Melk, die Anschaffung der Baumaschinen sowie der Kauf des Steinbruches in Kirchberg. 1987 übernahm er mit seiner Frau den Betrieb, zehn Jahre später wurde der neue Standort eröffnet. 2017 stieg Sohn Markus in die Firma ein. „Ich hoffe es geht weiterhin gut bergauf. Mitarbeiter sind das Wichtigste in einem Betrieb“, betont Gerhard Thir. An den Gründungsvater der Firma erinnert Sohn Markus: „Wir ziehen alle an einem Strang. Großvater hätte seine Freude, wenn er das noch sehen könnte.

Stolz darauf, dass die Firma in seiner Gemeinde ansässig ist, zeigt sich Hürms Ortschef Johannes Zuser (ÖVP): “Die Firma Thir als Arbeitgeber in der Region bedeutet auch Lebensqualität“.