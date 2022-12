Franz Gleiß: Seit 20 Jahren die Kamera im Griff

Werbung

Seit 20 Jahren besteht die Firma „Presse&Foto Franz Gleiß“, zu dessen Jubiläum jüngst Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Silvia Rupp dem Hürmer Franz Gleiß gratulierte.

Den Weg in die Selbstständigkeit hat Gleiß gewissermaßen auch der NÖN zu verdanken. „Ich habe damals meine Leidenschaft für das Schreiben und die Fotografie entdeckt, so bin ich zur Melker NÖN gekommen“, erzählt Gleiß. Dass er drei Monate nach seinem ersten NÖN-Engagement gleich den damaligen Redaktionsleiter nach einem Skiunfall für mehrere Wochen vertreten musste, kam überraschend. „Ich musste die Zeitung fertigmachen, immerhin konnte sie ja nicht leer bleiben“, schmunzelt der Hürmer. Fortan war Gleiß aus der Redaktionsmannschaft nicht mehr wegzudenken, und weil der Hürmer keine halben Sachen mag, verbesserte sich in dieser Zeit auch sein Equipment bis zur hochprofessionellen Fotokamera.

„Die NÖN war definitiv ein wichtiges Sprungbrett“

Mit der besseren Ausrüstung kamen auch überregionale Aufträge der NÖN-Landeszeitung. „Ich war damals in ganz Niederösterreich unterwegs und konnte mit dem großartigen Thomas Jorda zusammenarbeiten. Die NÖN war damals definitiv ein Sprungbrett zu sehr vielen Kontakten“, weiß Gleiß. Denn abseits der NÖN kamen immer mehr Firmenaufträge, auch mit PR- und Grafikabteilungen arbeitete Gleiß verstärkt zusammen. „Die Kombi war damals irgendwann zu schwierig und ich entscheid mich schlussendlich für die Berufsfotografie“, erzählt Gleiß. Ganz losgelassen hat ihn das Schreiben aber nicht: Für die Stadt Melk stellte er die Löwenpost neu auf und holte prompt 2019 den ersten Platz unter den Kommunalzeitungen, zwei Jahre später folgte noch einmal der zweite Platz.

Aktuell widmet sich Gleiß zahlreichen Gemeindezeitungsprojekten sowie Buchprojekten. Hauptsteckenpferd bleiben Fotografieaufträge von Firmen. Schwierig war für Gleiß die Pandemiezeit, aber auch gut, wie er erzählt: „Ich habe neue Projekte aufgezogen und stehe dadurch auf einer breiteren Basis. Es gibt nichts, was nur schlecht ist.“

Die Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau zollt dem bekannten Fotografen ihren Respekt: „Wichtig ist, dass man seine Ziele nie aus den Augen verliert und mit Leidenschaft dem gewählten Beruf nachgeht. Diese Leidenschaft und Freude an der Arbeit sieht und spürt man bei Franz.“

