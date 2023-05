Geyerhalle: Wolle „Elisa“ lebt in Leiben weiter

Neues Leben für die „Geyer“-Halle: Auf den rund 3.300 Quadratmetern setzt die Firma Belousek ein bestens eingeführtes Imperium in Leiben fort. Ende Mai wird nach Umbauarbeiten geöffnet. Aber der Reihe nach: Rund um die bekannte Halle in Leiben gibt es schließlich eine bewegte Geschichte.

Die Firma Geyer (Slogan: „Wundervolle Geyer-Wolle“) wurde im Jahre 1888 in Leiben gegründet. Es folgte ein großer wirtschaftlicher Aufschwung, in den besten Jahren waren bis zu 300 Mitarbeiter beschäftigt. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurde dann das goldene Zeitalter von Wolle und den dazugehörigen Accessoires ausgerufen.

Danach setzte Anfang der 1980er-Jahre ein Strukturwandel in der Textil- und Bekleidungsindustrie ein, der auch Leiben treffen sollte. Anfang der 1980er-Jahre wurde noch kräftig in Leiben mit der Errichtung einer Halle „Auf der Breiten“ investiert. Nach Umstellung auf dem Weltmarkt und Unstimmigkeiten in der wirtschaftlichen Orientierung folgte 1993 das „Aus“ für den Standort Leiben.

Lagerleiter und EDV-Chef Hermann Blauensteiner erinnert sich noch an diesen denkwürdigen Tag, es war der 24. Februar 1993, als die Firmenleitung verkündete, dass heute der letzte Arbeitstag in Leiben sei. Rund 100 Mitarbeiter, vorwiegend Frauen, standen an diesem Faschingsdienstag buchstäblich auf der Straße und verloren ihren Job. Dies war für Blauensteiner der Grund, eine neue Firma zu gründen.

Mit der Marke „Elisa“ wagte Blauensteiner den Sprung in die Selbstständigkeit und einen Neustart. In einer Lkw-Garage war sein erster Standort, wegen der beengten Platzverhältnisse übersiedelte er dann im Jahre 1997 nach Pöchlarn, ehe er 2006 wieder nach Leiben kam. Er kaufte die „Geyer“-Halle und führte bis zu seiner Pensionierung am 30. Juni 2019 den Betrieb weiter. „Wollen auf 15 Mitarbeiter aufstocken“„Egal ob von Leiben oder auch von Pöchlarn aus, die Marke ,Elisa' ist sowohl national als auch international eine begehrte Ware. So habe ich im letzten Jahr nach meiner Pensionierung nach einer idealen Nachbesetzung gesucht und diese in der Firma Belousek gefunden“, schildert Blauensteiner. Die beiden waren einst wirtschaftliche Konkurrenten, nun wurden sie Partner.

Der Großhändler Belousek mietete sich ein und kaufte das Objekt im Vorjahr. Es wird schrittweise nach Leiben übersiedelt und dabei der Standort in der Bundeshauptstadt aufgelassen. Nur sieben Büroarbeiter verbleiben in Wien. Alles andere wird von Leiben aus abgewickelt, wo derzeit zwölf Beschäftigte sind. „Wir wollen aber auf 15 aufstocken“, betont Firmenchef Thomas Gaitzenauer.

Belousek führt das gesamte bisherige Sortiment aus Wien und von Blauensteiner in Leiben weiter. Von der Wolle, natürlich auch „Elisa“, bis zur Kurzware und alles für Handarbeiten kann der Fachhandel (Großhandel) hier erwerben. Thomas Gaitzenauer setzt auf gute Einschulung der Mitarbeiter, auf ein angenehmes Betriebsklima, qualitativ hochwertige Produkte und die freundschaftliche Begegnung. „Wir haben sicherlich einen sehr guten Nachfolgebetrieb gefunden“, ist Blauensteiner überzeugt.

Natürlich erfreut ist man seitens der Marktgemeinde Leiben über diesen kaufmännischen Deal. „Es ist sehr erfreulich und optimal für die Marktgemeinde, dass dieser Betrieb weitergeführt wird und expandiert“, kommentiert SPÖ-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz diese Entwicklung.



