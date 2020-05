Vandalenakt in Petzenkirche: Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe der Hütte des Fischereivereins Wieselburg in der Nacht von Freitag auf Samstag ein. Was die Täter genau wollten, konnte nicht eruiert werden.

Die Polizei Ybbs führte Ermittlungen durch. Am Tatort konnten die Beamten DNA-Spuren feststellen.

Via Social Media suchen die Mitglieder des Vereins Augenzeugen.

Diese können sich direkt beim Verein melden oder bei der Polizei.