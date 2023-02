Melker Betriebe sorgen für Bewegung

Nicht zuletzt die derzeit angespannte Situation am Arbeitsmarkt hat vielen Betrieben vor Augen geführt, dass die Gesundheit und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter von essenzieller Bedeutung ist. Deshalb setzen zahlreiche Unternehmen bereits auf Angebote wie tägliche Bewegung oder gesunde Ernährung im Job. Das Transportbetonwerk Wopfinger, mit Werken in Bergland und Kendl, beispielsweise bieten ein „Rücken fit“-Programm an, bei dem jeden Dienstagnachmittag eine Trainerin den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Stunde lang zu mehr Beweglichkeit und der Kräftigung der Rückenmuskulatur verhilft. Sport wird beim Transportbetonhersteller ohnehin groß geschrieben. Unter dem klingenden Namen „Wopfinger Bewegungsmelder“ können alle Mitarbeiter an verschiedenen Aktivitäten wie Skifahren oder diversen Läufen teilnehmen. Aber auch die psychische Gesundheit ist ein großes Thema. In jährlichen Gesprächen können die Beschäftigten ihre Anliegen kundtun. „Sollte es Probleme geben, egal ob berufliche oder privat, steht ein externer Partner kostenfrei zur Verfügung“, berichtet Bianca Ramminger, Human Resources.

Nicht alltäglich – bei Gottwald hat die Belegschaft zweimal wöchentlich die Möglichkeit, sich massieren zu lassen. Foto: Gottwald

Der Melker Elektrotechnik und Anlagenbauspezialist Gottwald geht noch einen Schritt weiter. Neben Obst, frischen Säften und Tees wird in der firmeneigenen Kantine zweimal wöchentlich frisch gekocht. In Sachen Fitnessangebot am Arbeitsplatz entpuppt sich Gottwald als wahres Vorzeigeunternehmen. Ein eigener Fitnessraum mit wöchentlichen Trainings, diverse Wandertage und Sportchallenges wie Wildwasserrafting oder der Osterlauf sollen die Belegschaft fit halten.

Ebenso steht den Gottwald-Mitarbeitern einmal wöchentlich der Tennisplatz des UTC Melk kostenfrei zur Verfügung. In Melk findet die Belegschaft sogar einen Ruheraum vor, in dem man schnell mal kurz abschalten oder einen Powernap machen kann. Zudem kann man sich zwei mal wöchentlich eine betriebsinterne Massage gönnen. Bei Bedarf steht auch ein Betriebsarzt zur Verfügung.

Wer bei Gottwald mit dem Zug zur Arbeit kommt, findet am Bahnhof firmeneigene Fahrräder vor, mit denen der Weg zur Arbeitsstätte sportlich zurückgelegt werden kann. „Regionale Säfte, Obst und frisch gekochtes Essen ermöglichen gesunde Ernährung auch am Arbeitsplatz. Fitnesseinheiten und ein Massageangebot bringen einerseits Schwung in den Arbeitsalltag und tragen andererseits zur notwendigen Entspannung bei. So arbeitet man gerne“, ist Philipp Kager, Mitarbeiter im Einkauf, begeistert.

