Der Kartenvorverkauf lief auf Hochtouren - und nun bleiben die Locations der 32. Ybbsiade im April unbespielt. Aufgrund der Verlängerung der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus fällt der Startschuss des beliebten Kabarett- und Kleinkunstfestivals in Ybbs ins Wasser. Zumindest vorerst, wie SP-Bürgermeister Alois Schroll betont. Er hofft, in absehbarer Zeit eine Lösung präsentieren zu können. „Wir arbeiten mit den Agenturen und Künstlern n an einer Verschiebung. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit“, bittet Schroll um Geduld, bevor die Tickets retourniert werden.