Leonhardsberger: „Wollen nun eine Lösung finden“

Zwei Bürgerinfos weihten die Mankerinnen und Manker diesen Sommer über die Flächenwidmungspläne der Stadtgemeinde ein. ÖVP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger präsentierte dabei die Vorhaben in der Gemeinde, die vor allem ein Aussterben des Ortskernes verhindern sollen. Bis Montag der Vorwoche konnten die Bürgerinnen und Bürger Stellungnahmen abgeben. Davor, danach und auch während der Bürgerinfos sorgte so mancher Änderungspunkt für Zündstoff. Besonders der geplante neue Eurospar, der den Spar-Markt im Alpenvorlandcenter ersetzen, jedoch auf eine derzeit unversiegelte Fläche platziert werden soll, war Thema. Grundsätzlich sei die besagte Fläche aber schon seit Jahren als Bauland gewidmet. Gerade vonseiten der Manker Grünen gab es für die Eurospar-Pläne viel Gegenwind.

In der von ihnen veröffentlichten Stellungnahme forderten sie vor allem, dieses Vorhaben aus der Beschlussfassung zu nehmen, solange es keinen Nachfolger für den Spar-Markt im Alpenvorlandcenter gäbe. „Der Bürgermeister hat mir aber erst kürzlich erzählt, dass es bereits eine Zusage seitens der Rewe-Group für einen Einzug von Billa in das Alpenvorlandcenter geben würde“, erklärt Grünen-Gemeinderat Timm Uthe. Unter diesem Gesichtspunkt sowie dem Wissen, dass ein Eurospar auch ein angrenzender Nahversorger für das neue Wohngebiet am alten Molkerei-Areal ist, könne man sich mit dem Projekt anfreunden. „Wir bleiben aber dabei, dass das Gebäude unserer Meinung nach klein sein, also eventuell eher ein regulärer Spar-Markt werden soll. Wir sind gegen eine ausufernde Gigantonomie“, betont er. Die Grünen seien zudem im Bauausschuss und wollen ein kritisches Auge auf alle Pläne haben.

16 Stellungnahmen in Gemeinde eingetroffen

Neben dem Eurospar war aber laut Leonhardsberger vor allem der Sparkassenpark Thema bei den insgesamt 16 eingebrachten Stellungnahmen. Dieses Projekt war bereits während der Bürgerinfos und in den Sozialen Netzwerken heftig diskutiert worden. Die Sparkasse wolle sich entwickeln, hieß es bei der zweiten Bürgerinfo. Der Park sei jedoch eine der wenigen Grünflächen im Ortskern und würde über 100 Jahre alte Bäume beheimaten, lautete das Gegenargument. Der Ortschef betont dahingehend: „Wir von der Gemeinde sind in Gesprächen mit der Sparkasse und möchten den Park so gut als möglich beibehalten. Die Sparkasse ist sehr innovativ, auf die Umwelt bedacht, und wir möchten gemeinsam etwas Vernünftiges machen.“

Auch seitens der Sparkasse möchte man die Gerüchte etwas trockenlegen: „Wir sind im engen Austausch mit der Gemeinde Mank und sehr bemüht, dass das Projekt unter ökologischen Gesichtspunkten und ressourcenschonend durchgeführt wird. Wir wollen unseren Teil zur Stadtentwicklung beitragen, gleichzeitig ist das Vorhaben für uns von standortpolitischer Bedeutung“, erklärt Günther Denk, zuständig für das Immobilienmanagement der Sparkasse NÖ Mitte West.

Die Gemeinde intendiert mit diesem Änderungspunkt auch eine Attraktivierung der angrenzenden Herrenstraße und die Sparkasse wolle auch den Park attraktiver gestalten. Wie auch schon bei der Bürgerinfo von Leonhardsberger erwähnt, sei dieses Projekt „aber noch im Fluss“.

Für die Gemeinde gilt es nun, die eingebrachten Stellungnahmen zu beleuchten sowie zu diskutieren. Sie müssen aber nicht alle eins zu eins umgesetzt werden. „Der nächste Schritt ist nun, dass wir schauen, was relevant ist . Wir wollen nun eine Lösung finden“, versichert der Bürgermeister.