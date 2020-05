Flaschenpost von Schüler nach acht Jahren aufgetaucht .

Gut gehalten hat sich eine Flaschenpost eines Schülers des Stiftgymnasiums Melk. Der Loosdorfer Georg Samhaber hatte diese als 13-Jähriger in die Donau geworfen. Jetzt ist sie in Grafenwörth gefunden worden. Per Facebook wird der junge Mann nun gesucht.