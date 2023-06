Discotaxi in Neumarkt wird ausgeweitet

Nach dem Ausstieg der Gemeinde aus dem Discobus und der Installation einer eigenen Lösung, die NÖN berichtete, überrascht der Neumarkter ÖVP-Ortschef Otto Jäger nun mit einer Ausweitung seines „Disco & Fest-Taxis“.

In den Sommermonaten werden alle Feste in den Gemeinden Ybbs, Neumarkt, Bergland, Petzenkirchen, St. Martin-Karlsbach, Blindenmarkt und Wieselburg angefahren. Die Abholung erfolgt direkt am Wohnort und dieses Angebot gilt auch in den Sommermonaten.

Das Disco-Taxi kann Freitag und Samstag gebucht werden. Änderungen gibt es auch bei den Abholzeiten: Musste bisher die Fahrt zur Partylocation bis 21 Uhr angemeldet werden, so kann man nun auch bereits um 20 Uhr seine Fahrt buchen.

Selbiges gilt bei der Rückfahrt: Statt wie bisher bis zwei Uhr früh, kann auch schon um 24 Uhr gebucht werden. Rund eine Stunde später werden die Gäste dann abgeholt. Diese Lösung gilt für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neumarkt und ist im ersten Jahr völlig gratis.

Die Kosten von rund 5.000 Euro übernimmt die Gemeinde. Start ist bereits am kommenden Wochenende.

„Wir haben nun die bereits zu Beginn angekündigten Adaptierungen vorgenommen. Insgesamt ist uns ein flexibles und umweltschonendes System gelungen“, ist Jäger stolz. Bis dato ist die Akzeptanz unter den Partygästen jedoch überschaubar. Derzeit werden nur rund zehn bis 15 Fahrten pro Monat gebucht.